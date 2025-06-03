869 тыс. квадратных метров жилья построено за 4 месяца в Иркутской области

Это на 30% больше, чем в прошлом году. Данные приводит Иркутскстат.

В январе-апреле 2025 года в регионе ввели 7 216 новых квартир – на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной прирост обеспечили городские территории, где строительство ускорилось на 70%.

93% жилья возвели частные застройщики, при этом объем индивидуального строительства вырос в 1,6 раза. Параллельно сдано 78 коммерческих и социальных объектов. Общий оборот строительной отрасли составил 71 млрд рублей, показав незначительное снижение на 3,7% в годовом сравнении.

Особенностью отчетного периода стал активный рост сельского жилищного фонда – 63% от общего ввода пришлось на сельские территории.