Лучших работников социального обслуживания наградили в Иркутской области

Размер премии – 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

В преддверии Дня социального работника губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил награды специалистам сферы соцзащиты. 39 сотрудников получили премии по 100 тыс. рублей, еще двое – по 50 тыс. рублей в 15 профессиональных номинациях.

Особого признания удостоились директор Тулюшкинского психоневрологического интерната Владимир Миронов и заместитель начальника управления соцзащиты Слюдянского района Анна Игонина, которым присвоили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Иркутской области».

– Социальные работники, как не раз говорил, настоящие инженеры человечески душ: всегда приходят на помощь тем, кто оказался в беде, чтобы помочь преодолеть жизненные трудности. Ваша работа требует не только профессиональных знаний и умений, но и доброты души, милосердия, открытости и умения понять каждого из нуждающихся в поддержке. Спасибо Вам за ваш нелегкий труд. Эти награды – оценка вашей работы, всей сферы социальной защиты и деятельности министерства, – отметил Игорь Кобзев.

Всего в регионе работают около 14 тыс. социальных работников, оказывающих поддержку ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и семьям участников СВО. Как отметил министр соцразвития Владимир Родионов, в области действует около 100 мер социальной поддержки, охватывающих треть населения региона.