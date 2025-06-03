Эн+ дарит Байкальску зеленое преображение: 120 взрослых деревьев меняют облик города

В рамках масштабной экологической инициативы компания инвестировала более 8 млн рублей в озеленение Байкальска. Особенность проекта – высадка не саженцев, а 120 взрослых хвойных деревьев высотой 5-6 метров, которые мгновенно преобразили городской ландшафт.

На средства ООО «Эн+ Туристическая Инфраструктура» приобретены 60 елей и 60 сосен, которые украсили 16 ключевых локаций Байкальска, включая парк Воинской славы, территорию Детской школы искусств, пространство у многофункционального культурного центра, жилые микрорайоны Строитель и Гагарина, а также территорию у моста Доброй Надежды.

«Маленькие саженцы нередко погибают, а здесь сразу полноценная аллея из взрослых деревьев, живая, красивая. Очень здорово», – делится впечатлениями Валентина Самитова, председатель Комитета солдатских матерей.

Для обеспечения приживаемости и долговечности насаждений Эн+ организовала профессиональную посадку с привлечением специалистов и использованием крановой техники. Это гарантирует, что деревья станут многолетним украшением города.

– Экологическая акция уже получила много положительных откликов среди байкальчан. Совместно с бизнесом и горожанами мы движемся к созданию настоящего эко-города, создаем комфортные условия для жизни, новые рабочие места, развиваем экономику. Когда в эти процессы вовлечены все заинтересованные лица, мы получаем настоящий синергетический эффект. Хотелось высказать благодарность компании Эн+ и именно направлению развития ее туристического блока, – Василий Темгеневский, глава Байкальского муниципального образования.

Озеленение – лишь часть большой работы Эн+ в регионе. В этом году компания открыла новую канатную дорогу на курорте «Гора Соболиная», вложив 1,5 млрд рублей в развитие туризма.

– Подобные мероприятия не только способствуют озеленению территории, но и меняют среду, создают свой уникальный код города. Байкальск и его окрестности трансформируются из промышленной зоны в экологически чистую, уютную и благоустроенную территорию, удобную для местных жителей и привлекательную для туристов со всего мира, – Виктор Григоров, генеральный директор ООО «Гранд Байкал».

Проект имеет и важное историко-культурное значение: часть деревьев высажена в новом сквере имени героя Великой Отечественной войны Курбана Иткулова. Сквер создается рядом с домом, где жил полковник Иткулов – офицер, освободивший 16 советских городов и участвовавший в освобождении городов Польши, Чехословакии, Германии, включая штурм Кёнигсберга. За личную смелость, мужество и умелое руководство награжден орденами Красного Знамени, орденом Кутузова III степени, орденом Александра Невского и многими другими высокими наградами.

– Я очень признательна за такую инициативу компании, сотрудникам, которые выращивали эти ели. Они увековечат память о подвигах наших предков для внуков, правнуков и следующих поколений. Огромное спасибо Эн+, нашей администрации и главе города за хорошую инициативу, – Софья Нестерова, дочь Курбана Иткулова.