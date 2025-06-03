Ипотеку на 1,9 млрд рублей оформили с начала года жители Иркутской области

По данным банка, с начала года жители Иркутской области в ВТБ оформили ипотечных кредитов в объеме 1,9 млрд рублей. Средний размер кредита составил 4,5 млн рублей против 4,1 млн годом ранее.

По итогам пяти месяцев российские банки выдали ипотечные кредиты более чем на 1,1 трлн рублей. Это на 44% меньше, чем за 5 месяцев прошлого года. В мае общерыночные выдачи составили около 264 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года.

Основная причина сокращения продаж в мае – сезонный фактор: большое количество праздничных дней снизило деловую активность россиян. На динамику год к году продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ, изменение господдержки.

Господдержка остается драйвером рынка: в мае ее доля в объеме общерыночных выдач выросла с 80 до 85%.

ВТБ в мае отменил комиссии по госпрограммам для застройщиков и нарастил выдачу ипотеки на 39% в количественном выражении, оформив 6,8 тыс. сделок на 38,1 млрд рублей.