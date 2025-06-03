Мечту надо «сбывать». Как фермер из Иркутской области создал первую в регионе экоферму

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Зиминского района Ольга Федосеева – яркий пример того, как смелость, вера в себя и любовь к природе могут превратиться в успешный и востребованный бизнес. Это сейчас ее знают все, кто хоть немного интересуется внутренним туризмом – экоферма и туристическая деревня «Отрадная» известны далеко за пределами региона. Однако путь к успеху не всегда был простым. Как же воплощалась мечта в жизнь, узнали из первых уст.

Крестьянско-фермерское хозяйство Ольга Федосеева зарегистрировала десять лет назад. А до этого, начиная с суровых 90-х занималась общепитом, строила и открывала столовые, пиццерии, кафе, блинные и даже придорожное кафе на федеральной трассе. Но никогда не забывала о своей мечте – заниматься агротуризмом. Вернуться к ней смогла спустя несколько десятилетий, благодаря активной поддержке большой семьи.

«Я с юности хотела заняться туризмом, – вспоминает предпринимательница, – Любила путешествия, палатки, посиделки у костра, но тогда не получилось реализовать желаемое. Дети подрастали, нужно было зарабатывать деньги и помогать семье. А когда дочь выросла и взяла на себя общепит, я решила вернуться к мечте», – поделилась воспоминаниями Ольга Федосеева.

Всё началось с открытия семейной фермы в 2016 году, которую она построила старинном селе Кимильтей на правом берегу одноимённой реки. Предпринимательница начала разводить коров симментальской породы, а потом и другие виды животных. Затем пришла идея создания туристической деревни. Ее она построила на левом берегу реки, соединив объекты между собой пешеходным мостиком. Благодаря удобному местоположению, живописным пейзажам, уникальной экскурсионной программе туристическая деревня стала местом притяжения для любителей отдыха на природе. Причём сама ферма – одна из самых запоминающихся достопримечательностей «Отрадной». Особенно для семей с детьми: ребятишки могут увидеть павлина, поздороваться с енотом, обнять ослика, проехаться верхом на лошади или прокатиться на санях.

А недавно воплотилась в жизни еще одна мечта фермера – удалось открыть конный парк «Воля». Ольга тщательно работала над ее реализацией: проходила обучение, ездила перенимать опыт в центральную Россию, читала, тщательной подбирала сотрудников и выбирала животных. На базе парка создан конноспортивный кружок для желающих заниматься с лошадьми.

Немалую роль в том, что в Иркутской области появился новый агробизнес, сыграл и современный взгляд Ольги на внедрение цифровых возможностей в развитие сельского хозяйства. Когда в период пандемии она задумалась об увеличении турпотока, сразу же обратила внимание на проект Россельхозбанка Своё За городом, созданный для развития сельского туризма и поддержки предпринимателей в этой сфере. По словам фермера, регистрация на платформе позволила расширить геогрфию спроса.

«Платформа дала возможность заявить о себе на всю страну и привлечь туристов не только из Иркутской области, но и других регионов России, а также значительно увеличить количество посетителей», – отметила предприниматель.

Как рассказала директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова, на платформе представлено около 2000 программ путешествий. На ней можно разместить предложения, которые увидят тысячи потенциальных туристов.

«Платформа достаточно проста: нужно зарегистрироваться, войти в личный кабинет и добавить тур. Пользователь может управлять заявками на бронирование предложений, а также подключить онлайн-оплату на сайте Своё Фермерство. Задача банка – соединить людей, которые хотят посетить ферму, и фермеров, желающих привлечь туристов. Наша платформа бесплатна для туристов и фермерских хозяйств», – подчеркнула Наталья Баркова.