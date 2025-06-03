Слушатели «Школы фермера» из Иркутской области и Бурятии провели совместное практическое занятие

Участники федерального образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» из Иркутской области и Республики Бурятии провели первое совместное практическое занятие. Они посетили передовые хозяйства Приангарья и получили возможность увидеть, как работают современные агропромышленные предприятия, а также из первых узнать, какие технологии применяются для повышения продуктивности и урожайности.

Первой практической площадкой стало фермерское хозяйство Эдуарда Павлова в деревне Молой Баяндаевского района. Фермер занимается разведением мясного и молочного крупного рогатого скота, выращиванием зерновых культур. Глава КФХ не только показал, как у него организован процесс работы, но и дал гостям несколько полезных советов.

«Для начинающих фермеров главное, чтобы была своя подстанция и скважина. Тогда будете независимы. Еще нужно подумать о теплых загонах для коров и поить их нужно только теплой водой, иначе могут заболеть. Нюансов на самом деле очень много: всё время нужно учиться», – поделится опытом Эдуард Николаевич.

Во время экскурсии участники «Школы фермера» также познакомились с работой молочно-товарной фермы на базе хозяйства «Молочная Река» в деревне Позднякова Иркутского района. Это первое хозяйство в Прибайкалье, где тяжелый ручной труд автоматизирован с помощью специальных роботов. Система добровольного доения предполагает отсутствие стресса для животных, что позволяет получать молоко самого высокого качества, поэтому контакт с людьми минимальный, оператор нужен только для того, чтобы контролировать работу системы. Ферму обслуживают всего три человека. С компьютера они снимают все показатели, особое внимание уделяют состоянию коров. Робот также берет анализ молока и есть ли какие-то заболевания – сигнализирует об этом.

«Подобные экскурсии в рамках проекта «Школа фермера» являются хорошим примером и мотиватором для развития собственного хозяйства. У нас есть случаи, когда люди, которые совершенно не были связаны с сельским хозяйством, после окончания нашей школы организовывали собственные предприятия и сейчас развиваются. А те, у кого были небольшие личные подсобные хозяйства, мы видим, как они растут до уровня серьезных базовых хозяйств», – подчеркнула Наталья Баркова.

Своими впечатлениями от поездки поделился слушатель «Школы фермера» Анатолий Гыйлмуллин из Аларского района. В 2024 году он вернулся с передовой и решил заняться сельским хозяйством.

«Когда пришел с СВО, долго раздумывать не стал, чем заняться, душа всегда лежала к фермерству. В хозяйстве уже есть несколько коров и лошадей. Теперь мечтаю открыть свое КФХ, а для этого нужны дополнительные знания, поэтому я пошел учиться в «Школу фермера». Здесь мне удалось почерпнуть много полезного для дальнейшей деятельности и вдохновиться на новые достижения, сказал Анатолий Гыйлмуллин.

В завершении практического занятия на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского состоялся круглый стол по вопросу взаимодействия фермерского движения Иркутской области и Республики Бурятия. Ректоры Иркутского ГАУ и Бурятской ГСХА, представители министерств сельского хозяйства субъектов, а также директора филиалов Россельхозбанка в Иркутской области и Республики Бурятия дали слушателям практические советы и ответили на вопросы.

В Иркутской области проект «Школы фермера» действует с 2021 года. За это время выпустили 120 специалистов для местного сельского хозяйства. В этом году в программу добавили новый модуль — «Дикоросы». В середине лета участники завершат обучение и получат дипломы государственного образца.