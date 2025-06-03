Ростех надеется на снижение ключевой ставки

Госкорпорация Ростех выражает надежду на снижение ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров Центрального банка России, как передает Интерфакс заявление главы Ростеха Сергея Чемезова.

«Мы ожидаем этого уже давно. Это важная тема для всей промышленности и экономики. Надеемся, что снижение ставки произойдет», — отметил Чемезов на открытии объединенного протезно-реабилитационного центра ФМБА России в Солнечногорске, отвечая на вопрос о возможном решении по ключевой ставке.

Ранее глава Ростеха неоднократно подчеркивал, что высокие кредитные ставки тормозят развитие российской промышленности и могут привести к банкротству предприятий: «Для промышленности нынешний уровень ключевой ставки — серьезное препятствие. Нам нужны длинные и дешевые деньги, потому что высокотехнологичные продукты имеют длительный цикл производства. <...> Гарантированно «взлететь» сейчас могут только проекты, имеющие госфинансирование».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. «Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные. "Сакральное знание" с точным движением ключевой ставки доступно только "магистрам игры" из ЦБ»,— сообщил Андрей Костин.

Вопрос об уровне ключевой ставки будет рассматриваться Банком России на очередном заседании совета директоров, которое состоится в ближайшую пятницу, 6 июня.