Россети требуют повышения тарифов, пока это единственный источник инвестиций

ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» подчеркивает необходимость повышения тарифов для достижения технологической независимости к 2030 году, как заявил глава компании Андрей Рюмин на форуме ЦИПР-2025, сообщает Интерфакс.

«У нас единственный источник инвестирования — это тариф, нам другие источники пока для решения данных вопросов не доступны. Вот если говорить о тех выполнениях директив, которые есть на экране [в этот момент демонстрировался слайд презентации Рюмина о технологической независимости электроэнергетики — Интерфакс], мероприятиях, которые мы должны сделать, нам необходимы 300 млрд рублей к 2030 г.», — сообщил он.

Рюмин добавил, что в настоящее время «в тарифных источниках есть около 30%» от необходимой суммы.

«Остальное, конечно, потребует дополнительного роста тарифов — помимо того, который сейчас закладывается Минэкономразвития», — заключил глава Россетей.



Согласно макропрогнозу на 2025–2028 годы, планируется увеличение тарифа на передачу электроэнергии по сетям для всех категорий потребителей в следующем году на уровне 9,8%, по единой энергосети («тариф ФСК» — Интерфакс) — на 12,1%.