Жители деревни в Иркутской области сбили из ружей пять беспилотников ВСУ

В Усольском районе Иркутской области жители одной из деревень вышли на борьбу с беспилотниками ВСУ во время атаки. Об этом рассказал мэр Виталий Матюха.

«По предварительной информации, порядка пяти [дронов] сбили они», – цитирует Виталия Матюху ТАСС.

По информации мэра района, в противостоянии «участвовала вся деревня». Кроме того, группа из трех-четырех человек старалась найти источник запуска дронов. Людей планируется поощрить.

Это случилось 1 июня во время первой в Сибири атаки беспилотников ВСУ, целью которых была военная часть в поселке Средний. Известно, что БПЛА были выпущены из фуры. Еще одна группа граждан пыталась остановить устройства с помощью подручных предметов.