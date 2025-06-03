Избран ректор Иркутского госуниверситета

Выбран ректор Иркутского государственного университета. На должность снова назначен Александр Шмидт, который и ранее ее занимал. Руководителя определили в рамках конференции, сообщают пресс-службы ИГУ и правительства региона.
В числе кандидатов, помимо Шмидта, были директор международного института экономики и лингвистики ИГУ, доктор экономических наук, доцент Олег Архипкин, а также руководитель Иркутского филиала Института лазерной физики СО РАН, профессор кафедры общей и экспериментальной физики ИГУ, доктор физико-математических наук, доцент Владимир Дресвянский.
Они представили свои программные выступления и ответили на вопросы делегатов конференции. После этого состоялись выступления делегатов по программам кандидатов на должность ректора университета.
По итогам голосования 83 делегата из 117 присутствующих проголосовали за действующего ректора – Александра Шмидта, за Владимира Дресвянского отдано 17 голосов, за Олега Архипкина – 11.