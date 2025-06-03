Порядок выявления нелегального майнинга ввели в Иркутской области

В Иркутской области ввели временный порядок по выявлению признаков осуществления незаконного майнинга цифровой валюты. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кобзев, следует из данных на региональном портале правовой информации.

Документ необходим для обеспечения надежности электроснабжения, снижения нагрузки на объекты электрических сетей и выявления нелегальных добытчиков криптовалюты. Он будет применяться на тех территориях Приангарья, где майнинг запрещен.

В соответствии с порядком, признаками нелегальной добычи криптовалюты являются:

аномальные показатели электропотребления, выражающиеся в среднесуточном объеме потребления электрической энергии в течение любого месяца, приходящегося на летний период (июнь, июль, август), превышающем значения, характерные для типового бытового энергопотребления;

эксплуатация объекта с превышением согласованной при завершении установленной нормами действующего законодательства Российской Федерации процедуры технологического присоединения;

наличие переоборудованной или модернизированной внутренней электропроводки, нестандартных распределительных устройств, вентиляторных систем, кондиционеров, шумовых и тепловых выбросов при отсутствии соответствующего проектного обоснования;

использование средств охлаждения (в том числе кондиционеров) при температуре наружного воздуха ниже +10 °С;

использование объекта в целях, не соответствующих виду разрешенного использования земельного участка, в том числе для хозяйственной или производственной деятельности, связанной с размещением оборудования вычислительного характера;

сведения от третьих лиц, в том числе владеющих смежными земельными участками, с подтверждением косвенных признаков осуществления деятельности по майнингу цифровых валют на данном объекте.

В случае выявления одного или нескольких указанных критериев информация о лицевом счете будет включена в перечень потребителей с признаками бытового майнинга. Если в ходе проверки данные подтвердятся, нарушителю могут ограничить подачу энергии вплоть до полного отсоединения от электрических сетей.