Уникальную сплит-трансплантацию печени провели в Иркутске: спасены два человека

В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени. Уникальная операция помогла спасти сразу две жизни, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Фото: минздрав Иркутской области

«Суть современного оперативного вмешательства заключается в разделении печени посмертного донора на два функциональных анатомических фрагмента: меньшая часть пересаживается ребенку, а большая − взрослому», – пояснили в минздраве.

Реципиентами стали 58-летняя женщина с циррозом печени, вызванным вирусным гепатитом В, и 15-летний подросток с атрезией желчевыводящих путей − врожденной патологией, препятствующей нормальному оттоку желчи.

Для успешного проведения манипуляций была задействована команда из более чем 20 высококвалифицированных специалистов: хирургов, анестезиологов-реаниматологов, врачей ультразвуковой и лабораторной диагностики и другого медицинского персонала. Работа велась одновременно в трех операционных в течение семи часов.

Операция прошла успешно и стала третьей сплит-трансплантацией и второй детской трансплантацией в истории здравоохранения Иркутской области.