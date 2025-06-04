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Уникальную сплит-трансплантацию печени провели в Иркутске: спасены два человека

В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени. Уникальная операция помогла спасти сразу две жизни, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

<p>Фото: минздрав Иркутской области</p>

Фото: минздрав Иркутской области

«Суть современного оперативного вмешательства заключается в разделении печени посмертного донора на два функциональных анатомических фрагмента: меньшая часть пересаживается ребенку, а большая − взрослому», – пояснили в минздраве.

Реципиентами стали 58-летняя женщина с циррозом печени, вызванным вирусным гепатитом В, и 15-летний подросток с атрезией желчевыводящих путей − врожденной патологией, препятствующей нормальному оттоку желчи.

Для успешного проведения манипуляций была задействована команда из более чем 20 высококвалифицированных специалистов: хирургов, анестезиологов-реаниматологов, врачей ультразвуковой и лабораторной диагностики и другого медицинского персонала. Работа велась одновременно в трех операционных в течение семи часов.

Операция прошла успешно и стала третьей сплит-трансплантацией и второй детской трансплантацией в истории здравоохранения Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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