Госдеп настаивает на результатах: США против «встреч ради встреч»

Госдепартамент США выразил недовольство "встречами ради встреч" в переговорах между Россией и Украиной, подчеркивая необходимость конкретных результатов и установленных сроков. На брифинге представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США ожидают, что переговоры не затянутся на месяцы. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио настаивают на результатах и четких временных рамках, передаёт РБК.

Брюс отметила, что если на переговорах удается достичь прогресса, то это действительно может изменить ситуацию. Она напомнила, что 2 июня США не отправляли свою делегацию на переговоры в Стамбул, в отличие от первой встречи 16 мая, подчеркивая, что решение конфликта должно оставаться за сторонами.

Во время второго раунда переговоров Россия передала Украине проект меморандума о мирном урегулировании, включающий вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и другие условия. Украина предложила "полное и безусловное" прекращение огня на 30 дней и настаивает на гарантиях безопасности. Киев взял время на изучение российского документа.

ABC сообщил, что американские чиновники разочарованы внушительным списком российских требований. В администрации президента считают, что некоторые пункты плана не способствуют урегулированию, а Трамп все больше разочаровывается в попытках мирного решения.

Российская делегация выразила удовлетворение результатами переговоров, а глава переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что Киев предложил провести новую встречу между 20 и 30 июня.