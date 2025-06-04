ЦМАКП предлагает пересмотреть инфляционный таргет: 7% вместо 4%

В интервью «Ведомостям» Дмитрий Белоусов, заместитель генерального директора и руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП, предложил Центральному банку повысить инфляционный таргет с 4% до 7%.

Это изменение, по его мнению, позволит перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Изначально таргет в 4% был установлен в соответствии со средним показателем в развивающихся странах, когда ожидалось, что Москва станет мировым финансовым центром.

Белоусов отметил, что за прошлый год мировая инфляция составила около 6%. В развитых странах этот показатель варьируется от 2,5% до 3,5%, а в развивающихся странах — около 8%, если считать балансовым методом. Таким образом, текущий инфляционный таргет потерял свою актуальность.