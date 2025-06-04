Иркутская область перестала быть самым выгодным регионом для майнинга

Приангарье вышло из первой тройки, ее место заняла Хакасия. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на обзор АКРА.

После введения новых тарифов на электроэнергию и запрета майнинга в ряде регионов, Республика Хакасия стала самым привлекательным местом для добычи криптовалюты.

Годовые затраты на электричество для одной майнинг-машины здесь составят около 56 тыс. рублей.

В топ-3 также вошли Тюменская (72 тыс. рублей) и Мурманская области (75 тыс. рублей). Для майнеров с двумя устройствами Хакасия сохраняет лидерство – 162 тыс. рублей в год. При этом в шести регионах СКФО, четырех новых субъектах РФ и на юге Иркутской области майнинг теперь полностью запрещен.

Эксперты отмечают, что новые правила дифференциации тарифов, снизившие порог льготного потребления с 16 до 6 тыс. кВт·ч в месяц, направлены на борьбу с «серым» майнингом. Для работы более чем с двумя устройствами теперь требуется регистрация в реестре. При содержании 12 машин самые низкие расходы сохраняются в Хакасии (1,3 млн рублей в год), а для крупных ферм от 13 устройств выгоднее всего Красноярский край.

Напомним, в Иркутской области первоначально запрет на майнинг действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге региона сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. На сегодняшний день фактическая майнинговая нагрузка в Иркутской области, по словам министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолия Никитина, составляет 1066 МВт, из которых 419 МВт – на севере области, где ещё есть свободная, но уже схлопывающаяся мощность, 647 МВт – на юге региона. В результате запрета майнинга в Иркутской области высвобождено 320 мегаватт электроэнергии. Однако пока эти мощности, как показывает практика, не перераспределяются.