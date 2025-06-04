Конец «фабрик дипломов»? Ректоры ведущих университетов поддерживают сокращение платников

Ректоры ведущих университетов поддержали введение ограничений на число платных мест, что, по их мнению, приведет к закрытию вузов с низким качеством образования. Алексей Комиссаров из РАНХиГС, Станислав Прокофьев из Финансового университета, Михаил Гордин из МГТУ им. Баумана и Владимир Шевченко из МИФИ высказали свою позицию 3 июня на пленарном заседании форума ведущих вузов, организованного агентством RAEX, сообщает газета "Ведомости".

Ограничения особенно затронут университеты социально-гуманитарной направленности, считает Прокофьев, который полагает, что они очистят рынок образования от «фабрик по выдаче дипломов». Однако Шевченко отметил, что нововведения вряд ли снизят спрос на частные образовательные курсы по изучению астрологии и хиромантии.

МГТУ им. Баумана, вероятно, не столкнется с лимитами на платный прием, считает Гордин. Он полагает, что ограничения высвободят «трудовой ресурс» для экономики России.

Комиссаров предлагает сокращать число платников не через ограничения, а через повышение минимального балла ЕГЭ, чтобы избежать девальвации системы высшего образования.

Напомним, закон о госрегулировании платного приема в вузы вступает в силу 1 сентября, и правительственная комиссия будет распределять платные места на основе качества приема, трудоустройства и зарплаты выпускников.

«Масштабная зачистка» вузовской сети под эгидой борьбы за качество образования уже проводилась в 2013–2019 гг., когда на 30% уменьшилось количество головных университетов и еще на 70% – их филиалов. Тогда сокращение числа вузов началось с оптимизации системы высшего образования в 2008 г., следует из результатов исследования Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС. В госсекторе процесс шел в основном за счет слияния учреждений, а в частном – исключительно за счет их закрытия. Несмотря на проведенную оптимизацию, качество образования в филиалах вузов продолжает быть ниже.