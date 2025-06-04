Экономика России охлаждается: как сохранить темпы роста?

Экономика России вступила в период охлаждения, с падением в реальном секторе и замедлением инфляции. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркивает важность своевременного смягчения денежно-кредитной политики для сохранения темпов роста ВВП на уровне 3%. Об этом он заявил на «открытом диалоге» в Совете Федерации, сообщает Интерфакс.

Министр отметил, что экономика охлаждается после двух лет высокого роста, и все больше отраслей показывают снижение выпуска. Потребительский спрос замедляется, а доходы населения уходят в сбережения. Инфляция заметно замедляется.

Ужесточение денежно-кредитной политики и банковского регулирования сокращает кредитование и спрос на инвестиционную продукцию, включая машиностроение и автотранспорт. Решетников подчеркнул необходимость грамотного прохождения периода охлаждения и смягчения ДКП для достижения целевых темпов роста.

Правительство также работает над оптимизацией инвестиционных программ и мер поддержки, сосредоточенных на технологических приоритетах, несмотря на внешние вызовы и санкции.