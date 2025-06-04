Товарооборот США и Китая рухнул на 20% на фоне торговых войн

До 45,6 млрд долларов. Об этом пишет газета «Известия».

В апреле 2025 года объем взаимной торговли между США и Китаем упал до 45,6 млрд долларов, что на 20% ниже показателей прошлого года. Столь значительное снижение стало следствием обострения торгового конфликта – американские пошлины на китайские товары достигли 145%, а китайские ответные меры затронули поставки энергоносителей и сельхозтехники.

Хотя в середине мая стороны временно смягчили тарифную политику, эксперты скептически оценивают перспективы долгосрочного урегулирования. По прогнозам аналитиков, к концу года двусторонний товарооборот может сократиться на 15-20%, а в случае возобновления жестких мер – почти вдвое.

Как заявляют аналитики, для российской экономики сложившаяся ситуация несет как риски, так и новые возможности.

С одной стороны, охлаждение китайской экономики может оказать давление на мировые цены на энергоресурсы. С другой – открываются перспективы для наращивания российского экспорта через альтернативные логистические маршруты, что уже подтверждается ростом поставок через Казахстан и дальневосточные порты.

Экономисты обращают внимание, что текущая торговая пауза носит временный характер, а после истечения 90-дневного моратория конфронтация между двумя крупнейшими экономиками мира может вновь обостриться.