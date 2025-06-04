Названы самые выгодные регионы для майнинга: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Маск призвал к прекращению финансирования ООН, российская экономика вошла в период охлаждения, эксперты назвали самые выгодные для майнинга регионы, а в Иркутской области утвердили порядок выявления незаконной добычи криптовалюты. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Призыв к прекращению финансирования

Американский предприниматель Илон Маск призвал к прекращению финансирования ООН в связи с заявлением генсека ООН Антониу Гутерреша. Последний на видео сообщил, что цифровые платформы зачастую используются, чтобы вводить людей в заблуждение и сеять среди них вражду, на что организация должна отреагировать. «Лишите ООН финансирования», – прокомментировал запись Маск.

Период охлаждения экономики

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что «экономика вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в предыдущие два года». Потребительский спрос замедляется, а доходы населения уходят в сбережения. Инфляция заметно притормозилась. Решетников подчеркнул необходимость грамотного прохождения периода охлаждения и смягчения ДКП для достижения целевых темпов роста.

Регионы для майнинга

В России изменилось законодательство – на ряде территорий ввели запрет на майнинг, что повлияло на отрасль криптовалюты, а также появились дифтарифы. Если в прошлом году самой перспективной в вопросе майнинга была Иркутская область, то в 2025-м картина изменилась: позицию лидера забрала Хакасия, на второй и третьей строчках Тюменская и Мурманская области соответственно, отмечают эксперты, где теперь вести деятельность наиболее выгодно.

Порядок выявления майнеров

В Иркутской области ввели временный порядок по выявлению незаконного майнинга цифровой валюты. Документ необходим для обеспечения надежности электроснабжения, снижения нагрузки на объекты электрических сетей. В документе несколько пунктов: в число признаков включили аномальные показатели электропотребления, наличие переоборудованной или модернизированной внутренней электропроводки, использование средств охлаждения и ряд других. При их выявлении будут организованы проверки. Если факты майнинга подтвердятся, возможно ограничение подачи электроэнергии вплоть до полного отсоединения.

Поступок деревни

В Иркутской области стало известно еще об одной группе смельчаков, которые своими силами пытались остановить атаку беспилотников. Известно, что жители одного из усольских населенных пунктов вооружились ружьями и с их помощью сбили пять БПЛА. На борьбу «вышла вся деревня»: о поступке людей рассказал мэр Усольского района Виталий Матюха. Граждан планируется наградить.