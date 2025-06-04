ЦБ РФ не планирует создавать национальный резерв криптовалют

Банк России не рассматривает создание национального резерва криптовалют, заявил Станислав Короп, исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ. На ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) он отметил, что вопрос о формировании резерва биткоинов не стоит на повестке из-за высокой волатильности криптовалют, сообщает РИА Новости.

Короп подчеркнул, что в США объявление о создании биткоин-резерва вызвало радость на крипторынке, но позже выяснилось, что резерв формируется из конфискованных активов, что снижает его рыночную привлекательность.

По его словам, центральные банки ЕС изучают подобные инициативы, однако формирование резерва на основе криптовалют несет в себе риск обесценивания, который необходимо учитывать.

Напомним, администрация США намерена создать максимально большой резерв биткоина и не продавать ни одной его единицы, заявил Бо Хайнс, исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам. Бо Хайнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп стремится обеспечить Соединенным Штатам статус "сверхдержавы" в области биткоина и цифровых активов, и он серьезно настроен достичь этой цели.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал сделать США "криптостолицей планеты", что получило поддержку индустрии и стало катализатором роста курса биткоина. В начале марта Трамп подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва, а также фонда United States Digital Asset Stockpile для хранения других конфискованных цифровых активов.