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Два новых НПЗ планируют построить на Дальнем Востоке

Объекты решат проблему дефицита нефтепродуктов в регионе. Об этом пишет газета «Известия».

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Власти и компании рассматривают проекты по созданию новых нефтеперерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. «Газпром» изучает возможность строительства НПЗ на Сахалине мощностью 4,5 млн тонн нефтепродуктов в год, проект проходит стадию обоснования инвестиций.

Параллельно в Хабаровском крае может появиться вторая очередь местного НПЗ мощностью до 10 млн тонн, которую планирует реализовать компания ННК. Как отметил министр энергетики региона Герман Тютюков, детали проекта прорабатываются, а более конкретные планы станут известны осенью.

Эксперты отмечают, что новые мощности помогут сократить дефицит нефтепродуктов на Дальнем Востоке, где ежегодно приходится завозить около 2 млн тонн топлива из других регионов. Однако высокие процентные ставки и отсутствие господдержки могут осложнить реализацию проектов и увеличить сроки их окупаемости.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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