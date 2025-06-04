С начала года жители Иркутской области перевели мошенникам более 577 млн рублей

Пострадали 716 человек.

Все больше жителей Иркутской области становятся жертвами аферистов. За 5 месяцев 2025 года 716 человек перевели на счета мошенников больше 577 млн рублей.

Больше всех злоумышленникам перевела иркутянка – 30 млн рублей. Пострадавшая продала две квартиры, гараж и машину, а также оформила кредит. Обман длился больше полугода.

«Самым популярным способом обмана на сегодня является звонок от несуществующего сотрудника энергосбытовой компании. Например, в мае под предлогом замены счетчиков лжеэнергетики похитили у жительницы Ангарска 1,3 млн рублей. Всего же с начала года подобным образом мошенники обманули 23 жителя региона, похитив у них 47 млн рублей», – пишет в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.