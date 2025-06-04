Автовоз с восемью новыми машинами перевернулся на трассе в Иркутской области

В Нижнеудинском районе Иркутской области произошла авария. На федеральной трассе Р-255 «Сибирь» вблизи села Худоеланское перевернулся автовоз, сообщает Госавтоинспекция Нижнеудинска.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля HINO не справился с управлением и съехал с дорожного полотна, после чего опрокинулся. Установлено, что транспорт вез восемь новых автомобилей.

В результате ДТП водитель автомобиля FAW, следовавший в попутном направлении, тоже опрокинулся. Люди не пострадали, а все машины повредились.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства инцидентов.