ГК «Новый город» на июнь 2025 года остается лидером рейтинга застройщиков Иркутской области

Группа компаний возводит 12,03% всей новой недвижимости региона.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), группа компаний «Новый город» удерживает лидерство по объему текущего строительства в Приангарье.

Доля рынка ГК «Новый город» в регионе в июне 2025 года составила выросла до 12,03% – 101,5 тыс. м². В тройке лидеров также ГК ПарапетСтрой (64,1 тыс. м², 7,6%) и ГК ДомСтрой (58,7 тыс. м², 6,9%).

Ранее стало известно, что за 4 месяца в Иркутской области построено 869 тыс. квадратных метров жилья – это на 30% больше, чем в прошлом году.