Погрузка на РЖД в мае сократилась на 9,4%

До 94,6 млн тонн. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

Объем грузов, перевезенных по российским железным дорогам в мае 2023 года, снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года показатель уменьшился на 7,3%, составив 465,2 млн тонн.

Наибольшее падение зафиксировано в перевозках строительных грузов (-19,4%) из-за сокращения поставок щебня, нефтяных грузов (-8,9%) из-за ремонтов на НПЗ, а также черных металлов (-29,1%) и металлолома (-40%) на фоне снижения внутреннего спроса.

В то же время выросла погрузка железной руды (+1,1%), рыбы (+24,4%), удобрений (+2,8%), сахара (+6,5%) и цветных руд (+0,7%). Отправка грузов в порты Дальнего Востока увеличилась на 1,3%, включая рост перевозок угля на 2,7%.