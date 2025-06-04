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Иркутская область оказалась регионом с самой дешевой в России электроэнергией

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Аналитики РИА Новости составили рейтинг регионов с самой дорогой и дешевой электроэнергией для домохозяйств в 2025 году. Расчеты производились с учетом того, что для обслуживания одного жилища в среднем необходимо 300 кВт.ч в месяц.

Выгоднее всего указанные траты в Иркутской области: в год они обходятся в 4-6 тысяч рублей в зависимости от типа жилья. Также в топ-3 Хакасия – около 7 тысяч рублей, а также Дагестан – около 9 тысяч рублей.

Лидером антирейтинга стал Чукотский автономный округ, где эти расходы примерно составляют 27 тысяч рублей, на втором месте Москва – почти 24 тысячи рублей, на третьем разместилась Якутия – 23 тысячи рублей.

Как отмечают эксперты, в регионах с самой дорогой электроэнергией либо отсутствуют дифтарифы, либо применяется не всеми гарантирующими поставщиками.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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