Константин Бушуев: “Организованных тургрупп стало меньше”

Глубина бронирования сократилась, организованных туристов, приезжающих в составе групп стало меньше. Константин Бушуев, генеральный директор Ассоциации "Байкальская Виза ", отмечает снижение турпотока на Байкал.

- Точно могу сказать, что серьёзно снизилась глубина бронирования. Причем как по городским, так и по загородным объектам. При этом некоторые партнеры сообщают, что на май или июнь они вообще не смогли набрать группы. На июль и на август спрос выше. Июль - традиционно пиковый месяц. А вот июнь очень проседает относительно прошлого года, - отметил эксперт.

Иностранный поток пока не восстановился до пандемийного уровня. Китайские тургруппы приезжают, но они относительно немногочисленные, и цена этих туров ниже предыдущих лет.

Что касается индивидуальных туристов, путешественников, приезжающих семьями, они действительно выбирают более качественное предложение, готовы оплачивать качественное размещение, качественный сервис. Но и их, отмечает Константин Бушуев, пока немного.

Напомним, на прошлой неделе заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов заявил, что с прошлого года отдыхающие начали сокращать свои расходы на путешествия. Как следствие турпоток на Байкал снижается, сокращается и продолжительность пребывания туристов в регионе.