МТС предложит Иркутской области новое ИИ-решение для экомониторинга

Цифровая экосистема МТС объявляет о внесении платформы «Система проактивного управления экологическими рисками» в Единый реестр отечественного ПО. Это первая отечественная технологическая разработка с ИИ-аналитикой и машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду за 48 часов.

«Система проактивного управления экологическими рисками» – программная часть МТС Экомониторинг.

Решение позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также минимизировать финансовые и экологические риски. МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды. В настоящее время сервис также проходит процедуру внесения в Реестр ИИ-решений Минпромторга.

Решение объединяет Big Data-аналитику и математические вычисления. Для построения метеорологических моделей и карт концентраций загрязняющих веществ используются комбинации наиболее развитых моделей прогнозирования в научном сообществе и применяемых в практических задачах уже более 30 лет: МПРЗ (метеорологический показатель рассеивания и загрязнения приземленного воздуха ФГБУ «Гидрометцентр России»), WRF/FLEXPART и GFS/FLEXPART.

Исходными данными для математического моделирования служат показатели измерительного оборудования, информация об источниках выбросов загрязняющих веществ, а также экологически значимые сведения глобального прогноза.

В состав решения также может входить измерительное оборудование различных типов, а компоненты и функциональность адаптируются под заказчика. Так, малогабаритные посты наблюдения за воздухом выявляют концентрации газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другое. Аналитические буи для мониторинга воды определяют концентрацию кислорода, РН, соли, мутность, контроль нефтепродуктов, активность ионов аммония и уровень воды (разлива рек). Система интегрирована практически со всеми российскими производителями измерительного оборудования.

«В Иркутске и Ангарске уже успешно реализовано решение МТС по мониторингу загрязнения воздуха. Платформа экомониторинга выявляет вредные для человека концентрации загрязняющих веществ в воздухе, определяет точное время и источники выбросов, а также прогнозирует рассеивания с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Для Иркутской области, региона с большим количеством производственных предприятий, подобные проекты крайне важны. Поэтому мы планируем развивать и масштабировать проект и на другие города и районы области», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.