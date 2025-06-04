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Пианино в стиле деревянного кружева установили в Иркутске

Инструмент можно увидеть на бульваре Гагарина. Об этом сообщили в мэрии.

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31 мая 2025

Ко Дню города на бульваре Гагарина установили необычное пианино, украшенное узорами, характерными для иркутского деревянного зодчества. Инициатором проекта выступил Байкальский банк Сбербанка при поддержке городской администрации.

– Иркутск – музыкальный город с богатой историей. Здесь жили люди, которые внесли огромный вклад в развитие города и страны. Это пианино на набережной, которая помнит много интересных историй, не просто арт-объект, а возможность сыграть свою мелодию и поделиться ею со всеми, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев.

На инструменте размещена историческая справка о Болеславе Шостаковиче – деде знаменитого композитора, который в XIX веке был сослан в Иркутск и впоследствии стал главой города. Перед установкой пианино тщательно настроили, чтобы каждый прохожий мог сыграть на нем любимые мелодии. Оригинальный дизайн создали профессиональные художники, вдохновившись традиционными мотивами старинных иркутских домов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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