Названа самая популярная схема обмана жителей Иркутской области

В Иркутской области за первые 5 месяцев 2025 года жертвами мошенников стали 716 человек, которые суммарно перевели аферистам больше 577 млн рублей. Какая схема обмана стала самой популярной за указанный период, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Самым популярным способом обмана на сегодня является звонок от несуществующего сотрудника энергосбытовой компании», – пояснил Кобзев и добавил, что всего с начала года подобным образом мошенники обманули свыше 20 жителей региона, похитив у них 47 млн рублей.

Самой большой суммой, отданной за указанный период одним человеком, стали 30 млн рублей. Жительница Иркутска под влиянием мошенников продала две квартиры, гараж и машину, а также оформила кредит. Все вырученные со сделок средства были отправлены преступникам.

Есть и новые схемы обмана: аферисты начали красть аккаунты в Telegram под видом продажи игрушек Лабубу. Боты в мессенджере предлагают получить игрушку за отзыв, а также проводят их розыгрыши. Губернатор призвал быть осторожнее и проявлять бдительность для сохранения собственных средств.