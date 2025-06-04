Сегодня назначен главный врач Иркутского областного онкодиспансера. Эту должность будет занимать Оксана Вельм, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Назначение направлено на повышение качества и доступности онкологической помощи населению Иркутской области. Министерство здравоохранения Иркутской области выражает уверенность, что под руководством Оксаны Владимировны диспансер продолжит укреплять свои позиции и эффективно реализовывать стратегические задачи по развитию онкологической службы региона», − прокомментировал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Одним из приоритетный направлений работы главврача станет реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Оксана Владимировна Вельм является выпускницей Иркутского ГМУ по специальности «Лечебное дело». В течение восьми лет руководила Шелеховской районной больницей. В период пандемии COVID-19 работала в «красной зоне», вела терапевтический прием пациентов. Специалист имеет ряд научных публикаций, ведомственные награды.