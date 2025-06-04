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Вклад бизнеса в общественное развитие начнут оценивать в России

Минэкономразвития разработало единый стандарт для оценки нефинансовых достижений компаний. Об этом пишет газета «Известия».

Минэкономразвития готовит к утверждению стандарт общественного капитала бизнеса, который унифицирует подходы к оценке нефинансовых показателей компаний. Нововведение позволит бизнесу добровольно раскрывать информацию о вкладе в социально-экономическое развитие страны и реализацию национальных целей.

Документ предусматривает четыре уровня отчетности – от 35 показателей для малого бизнеса до 85 для крупных корпораций, охватывая экологическую, социальную и управленческую деятельность.

«Соответствие стандарту откроет новые возможности для ответственного бизнеса, включая доступ к мерам господдержки», – отметила генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

Эксперты подчеркивают, что стандарт учитывает как международный опыт, так и российскую специфику. Его добровольное внедрение планируется в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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