Оборот общественного питания в Иркутске с начала года вырос на 10,5%

Общий прирост по всем сферам экономики составил 12,3%. Данные приводит Росстат.

Оборот организаций Иркутска в январе-марте 2025 года вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшие темпы роста продемонстрировали строительство, образование, профессиональная деятельность, сфера культуры и торговля, где прирост составил от 18% до 67%.

Жилищное строительство в областном центре показало значительный рост – за три месяца введено 983 квартиры общей площадью 83,3 тыс. кв. метров. Это в 1,7 раза превышает показатели первого квартала 2024 года.

Розничная торговля Иркутска зафиксировала оборот в 43,9 млрд рублей, что на 6,5% больше в сопоставимых ценах. В пересчете на душу населения объем продаж составил 72,5 тыс. рублей. При этом в структуре продаж крупных торговых организаций доля продовольственных товаров увеличилась до 43%, а непродовольственных сократилась до 57%.

Оборот общественного питания достиг 2 млрд рублей, показав рост на 10,5% в сопоставимых ценах. Средние расходы одного жителя города на питание вне дома превысили 3 тыс. рублей за квартал.

Объем платных услуг населению (без учета малого бизнеса) составил 23,1 млрд рублей, сократившись на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре услуг лидируют коммунальные (38,2%), телекоммуникационные (24,6%) и транспортные услуги (17,4%).

На рынке труда Иркутска в марте 2025 года было занято 195,9 тыс. человек в крупных и средних организациях, что на 0,2% больше, чем годом ранее. При этом на 1 апреля на учете в центре занятости состояло 950 человек, из которых 610 имели официальный статус безработного.

За квартал в службу занятости обратились 1094 человека в поисках работы, из которых 647 удалось трудоустроить. Статус безработного получили 497 человек, а с учета сняли 527, включая 286 нашедших работу. Среди зарегистрированных безработных женщины составляют 33,6%, а молодежь 16-29 лет – 9,2%.