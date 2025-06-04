Квартал премиум-класса с жильем, офисами и фитнес-центром появится в Иркутске в 2027 году

В Октябрьском округе Иркутска реализуют новый проект – «ВЕКТОР премиум-квартал». Он предполагает создание в границах улиц Трилиссера и Лебедева-Кумача элитных жилья, офисов и досуговой инфраструктуры. Подробности в интервью SIA.RU рассказал руководитель проекта Роман Мацинский.

«Наш целевой сегмент гораздо шире, скорее "upper middle class". Это могут быть и высокопоставленные чиновники, и состоявшиеся предприниматели, и топ-менеджеры компаний. И жители соседних домов, готовые сделать "апгрейд". Условно говоря, человек 5-7 лет назад приобрел жилье уровня "iPhone 5" – хорошее жилье на тот момент, а мы выводим на рынок "iPhone 16"», – пояснил собеседник агентства.

Предусмотрено создание шести блок-секций высотностью от 9 до 14 этажей. В общей сложности появится 244 квартиры открытой планировки площадями от 39 до 145 квадратных метров с опцией объединения соседних квартир. Все они будут возведены одной пусковой очередью. В каждом подъезде оборудуют staff-помещения для сотрудников УК, которые смогут производить уборку, не обращаясь к жильцам.

На территории разместят двухэтажное гранд-лобби: здесь будут работать круглосуточный сервис заботы о резидентах, служба доставки и сортировки. По запросу возможны стирка или химчистка вещей, уборка квартиры. Жильцам будет доступен Spa&Beauty комплекс с переходом в фитнес-клуб. На тринадцатом этаже появится лаундж-бар, на четырнадцатом – ресторан. Обустроят собственный автомоечный комплекс, двухуровневый подземный паркинг. Будет действовать круглосуточная служба мониторинга и охраны и многое другое.

Применят «умные» технологии для безопасности и приватности посетителей: для доступа на подземный паркинг реализуют систему распознавания номеров, аналогичные решения применят и для лифтов. Организуют места для зарядки электрокаров, для квартала разработают приложение. Предусмотрены необычные архитектурные решения: верхние этажи полностью остеклят и подсветят, их будет видно издалека.

«Сейчас мы докупаем земельные участки, чтобы полностью сформировать квартал в периметре улиц Трилиссера, Лебедева-Кумача, Красных Мадьяр и Байкальской. На них совместно с соинвесторами планируем возвести два флагманских административных здания. Их проектирование уже ведется. Начало строительства намечено на следующий год», – резюмировал собеседник.

Сдача всего квартала запланирована на конец 2027 года.