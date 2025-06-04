Россияне резко сократили кредитование в мае 2025 года

В мае 2025 года россияне оформили всего 2,53 млн кредитов на сумму 673,7 млрд рублей. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Это на 60% меньше по количеству и на 61% меньше по объему, чем в мае прошлого года. По сравнению с апрелем текущего года снижение составило 7% по количеству и 13% по объему выдач.

Структура кредитования претерпела изменения: доля ипотеки сократилась до 34%, в то время как кредиты наличными выросли до 31% от общего объема. Доля кредитных карт увеличилась до 19%, автокредиты сохранили 14%, а POS-кредиты выросли до 2%.

Среди регионов лидерами по объему кредитования остаются Москва (79,3 млрд рублей), Московская область (54,9 млрд) и Санкт-Петербург (36,8 млрд), однако все они показали снижение на 7-16% по сравнению с апрелем.

За первые пять месяцев 2025 года банки выдали 13,52 млн кредитов на 3,36 трлн рублей, что на 54% меньше аналогичного периода прошлого года. Такое резкое сокращение кредитной активности свидетельствует об ужесточении кредитной политики банков и снижении спроса населения на заемные средства.