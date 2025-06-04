Иркутская область предпочитает Китай: продажи автомобилей с пробегом растут

Покупатели Иркутска всё чаще выбирают подержанные китайские автомобили на фоне снижения общей активности рынка. Согласно данным аналитиков портала Дром, с января по май текущего года продажи б/у машин снизились на 12% относительно показателей прошлого года, однако спрос на китайский автопром вырос сразу на 27%. В результате, Иркутская область вошла в топ-5 регионов Сибири, где больше всего выросли продажи китайских подержанных автомобилей.

Подорожание произошло практически повсеместно: средняя стоимость автомобиля с пробегом увеличилась на 9% и достигла отметки около 959 тысяч рублей. Среди китайских марок особенно востребованы оказались OMODA C5, Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro. Покупателей привлекают свежие модели 2023–2021 годов выпуска.

«С начала года мы видим рост предложения на вторичном рынке региона -— количество объявлений возросло на 25%. Китайских авто с пробегом стало на 38% больше, много достаточно свежих моделей вышли на вторичный рынок. При этом популярные модели теряют в цене на фоне общего падения спроса. Например, подержанный OMODA C5 за год стали на 16% дешевле, а Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro потеряли в цене 14%», — сказал Сергей Лагурёв.

При общем падении спроса на вторичном рынке в Иркутской области на 12%, больше всего упали продажи автомобилей с пробегом из европейских стран, а также американских брендов — на 16%. При этом цена в среднем выросла на 8% до 1,2 млн рублей, а чаще всего россияне выбирали модели Ford Focus, Renault Logan и Skoda Octavia.

На 14% сократились продажи российских автомобилей на вторичном рынке при росте цены на 10% до 314 тыс. В лидерах продаж — Лада 2107, Лада 4x4 2121 Нива и Лада 2106. Японские автомобили с пробегом потеряли в продажах 13% при этом цена выросла на 9% (943 тыс. рублей). Популярные модели у жителей региона стали Toyota Corolla, Toyota Camry и Toyota Corolla Fielder.

Продажи автомобилей корейских брендов на упали 12% при этом, покупали их в среднем на 2% дешевле, чем год назад (1,1 млн рублей). В лидерах продаж такие модели как Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Sportage.

Немецкие подержанные автомобили выбирали на 10% реже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средняя стоимость выросла примерно на 10% (1,9 млн рублей). Популярными моделями стали Mercedes-Benz E-Class, Volkswagen Polo и Mercedes-Benz C-Class.

Среди регионов Сибири больше всего продажи китайских автомобилей на вторичном рынке выросли в Иркутской области — на 27%, в Томской области — на 24% и в Алтайском крае — там жители на 20% чаще стали приобретать китайские авто с пробегом.