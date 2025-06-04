Иркутские школьники в два раза активнее готовились к ЕГЭ и ОГЭ, чем в прошлом году

Все больше учеников по всей стране готовятся онлайн к ЕГЭ и ОГЭ – число пользователей сервисов и приложений для подготовки к обязательным экзаменам с января по первые две недели мая выросло на 39% относительно прошлого года, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Аналитики исследовали крупнейшие сайты и приложения, которые помогают школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Речь о сервисах с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильных онлайн-школах для подготовки к обязательным экзаменам.

Аудитория таких сервисов растет: с начала 2025 года на них заходили на 39% пользователей больше, чем в прошлом году. Увеличивается активность и в Иркутской области: в уже завершившемся учебном году на сайты для подготовки к экзаменам заходили на 113% чаще относительно учебного года 2023-2024. И за это же время они потратили на 170% больше трафика.

Среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек – они составили 58% аудитории таких сайтов. При этом прирост количества юношей с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ на 2% больше, чем девушек.

Как показал анализ активности на сайтах для подготовки к экзаменам с 2023-го по 2025 год, летом иркутские школьники практически не вспоминают об экзаменах – в июле и августе традиционно наблюдается резкое снижение числа пользователей образовательных сайтов. Пик активной подготовки приходится на сентябрь, когда ученики возвращаются с каникул, однако показатель идет на небольшой спад зимой, возрастая весной.

Активнее всего к экзаменам онлайн готовятся школьники из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова — эти города лидируют по среднему трафику, который пользователи тратили на образовательных ресурсах.