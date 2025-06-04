Вторичное жилье в Иркутске подорожало, а предложение сократилось

Стоимость квадратного метра составляет 135 тыс. рублей. Данные приводит сервис «Яндекс Недвижимость».

В мае 2025 года рынок вторичного жилья Иркутска показал умеренный рост цен на фоне значительного сокращения предложения. Медианная стоимость квадратного метра увеличилась на 0,2%, достигнув 135 тыс. рублей, при этом количество доступных объектов снизилось на 12,1%. Средняя цена квартиры в городе составила 6,5 млн рублей при типичной площади 48,4 кв. м.

Общероссийская картина рынка вторичного жилья демонстрирует стагнацию: средняя цена по городам-миллионникам выросла всего на 0,2% до 142 тыс. рублей за квадратный метр. Наибольший рост цен зафиксирован в Перми (+2,2%), Москве (+1,5%) и Воронеже (+1%). При этом в девяти из шестнадцати крупнейших городов страны цены оставались практически неизменными, с колебаниями в пределах ±0,5%.

Традиционно самые высокие цены сохраняются в Москве (364 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербурге (215 тыс. руб./кв. м) и Казани (186 тыс. руб./кв. м), тогда как Волгоград остается единственным миллионником, где квадратный метр на вторичном рынке стоит менее 100 тыс. рублей. Сложившаяся ситуация отражает общую тенденцию к стабилизации цен при сокращении предложения на рынке готового жилья.

«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев, – комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости». – Некоторые участники рынка традиционно снижают свою активность в летний период, а также ожидают решений Банка России по ключевой ставке. Это основное событие, которое многие эксперты ожидают в течении ближайших месяцев. Даже смягчение риторики регулятора и намеки на скорое снижение ставки могут привести к росту интереса к рынку. Однако в преддверии заседания по ключевой ставке остается лишь наблюдать за решением Банка России».