Цены на новостройки в Иркутске за май выросли на 1,6%

Средняя цена объекта – 8,5 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».

Аналитики зафиксировали увеличение стоимости квадратного метра в новостройках 55 из 70 крупнейших городов России. Средний рост цен составил 0,7%, достигнув 146,8 тыс. рублей за квадратный метр. Наибольший скачок цен отмечен в Нижнем Тагиле (+9,8%), Череповце и Грозном (по +9%).

Столичный рынок показал разнонаправленную динамику: в Москве «квадрат» прибавил 0.4% (417,3 тыс. рублей), в Санкт-Петербурге – 0,6% (263,2 тыс. рублей), тогда как в Подмосковье зафиксировано снижение на 0,6%. При этом средняя стоимость квартиры в новостройках по стране незначительно выросла на 0,2%, составив 7,53 млн рублей.

Несмотря на сокращение предложения и отсутствие льготной ипотеки, аналитики отмечают устойчивость рынка новостроек без признаков резкого спада. Наибольшее падение цен зафиксировано в Махачкале (-4.4%) и Иваново (-3,1%).

«Цена на новостройки существенно не растет, но и не падает. Динамика примерно та же, что месяц назад, и та же, что была в мае прошлого года. Очевидно лишь то, что площадь квартир продолжает сокращаться – за год средняя квартира на первичном рынке «усохла» почти на 2 кв. м, и теперь ее размер составляет 51,3 кв. м. Что касается предложения, то оно за последний месяц сократилось на 7,5%. Уменьшение числа объектов на рынке помогает поддерживать цены на строящееся жилье», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».