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«Метеоры» снова будут ходить из Иркутска в Братск и Балаганск

Уже на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Возобновление работы «Метеоров» позволит восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами, расположенными вдоль Ангары. В ближайшие дни начнут работу водные маршруты «Иркутск-Братск-Иркутск» и «Балаганск-Братск-Балаганск».

«Метеоры» пригодны, отбуксированы, укомплектованы плавсредствами. Сейчас на Ангаре низкий уровень воды. Чтобы суда могли выйти, необходимо увеличить водосброс плотины», – сказал директор АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» Александр Подопригора.

Первые рейсы ожидаются 6-7 июня.

Ранее Восточно-Сибирское речное пароходство отменило пассажирские рейсы «Метеоров» в Братск и Балаганск из-за отсутствия субсидируемых рейсов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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