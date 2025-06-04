Новую программу поддержки семей с детьми утвердили в Иркутской области

Она включает 41 меру. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал региональную программу социальной поддержки семей с детьми на 2025-2027 годы. Документ разработан во исполнение поручений президента России и направлен на повышение уровня жизни семей, снижение бедности среди многодетных и оказание комплексной помощи родителям.

Программа включает 41 меру поддержки, среди которых выплаты при рождении детей, областной материнский капитал, льготный проезд и оздоровление, обеспечение лекарствами, помощь в трудоустройстве и жилье для молодых и сельских семей. Особое внимание уделено многодетным семьям, родителям детей-инвалидов и семьям в трудной жизненной ситуации.

– Иркутская область активно включилась в реализацию задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным, по развитию мер поддержки семей с детьми и улучшению демографической ситуации. Продолжаем создавать реальные условия для комфортного воспитания детей и уверенности их родителей в завтрашнем дне, делаем все возможное для сохранения традиционных семейных ценностей. Помощь семьям остается одним из важных направлений нашей работы, – отметил Игорь Кобзев.

Как отметил министр социального развития региона Владимир Родионов, реализация программы потребует межведомственного взаимодействия министерств социальной сферы, здравоохранения, образования и других. Всего в Иркутской области действует 90 мер социальной поддержки, из которых почти половина направлена именно на помощь семьям с детьми. Новый документ систематизирует существующие меры и добавляет дополнительные механизмы поддержки на всех этапах жизни семьи.