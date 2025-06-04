Обновленный офис ВТБ открылся в центре Ангарска

Банк модернизирует сеть отделений с учетом новых стандартов обслуживания и роста числа клиентов в регионе.

Отделение находится в оживленной части города – напротив ТЦ «Фестиваль», в 18-м микрорайоне, дом 19. Современный технологичный офис заменил точку продаж, которая работала по адресу: 206-й квартал, дом 3.

«В Ангарске работают четыре офиса ВТБ, и мы стремились сделать так, чтобы горожанам было максимально удобно. Если раньше наш самый крупный офис находился в спальном районе, то теперь он переехал в оживленную часть города, место притяжения ангарчан – с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Уверена, что жители оценят новое пространство – современное и комфортное. Будем ждать наших клиентов по новому адресу», – прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области – вице-президент банка.



«При всех сложностях и вызовах, с которыми наша страна сейчас сталкивается, финансовые институты в регионе продолжают работать. Свидетельство тому – это открытие обновленного офиса ВТБ. Вы не только в лидерах экономической отрасли, но и надежный партнер в различных социальных, благотворительных проектах и направлениях, в том числе в Ангарском округе. Комфорта в работе, достижения поставленных задач и финансовых результатов», – отметил Андрей Сафронов, и.о. мэра Ангарского городского округа.