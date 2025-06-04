РСХБ получил награду конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»

Россельхозбанк вышел в финал ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» и победил в номинации экспертного совета «Выбор профессионалов». Банк представил предпринимателям флагманский продукт 2025 года - пакет услуг для бизнеса в сфере гастроиндустрии «Шеф в деле». Любой владелец точки общепита может оформить бесплатное банковское обслуживание навсегда, а также получить шанс рассказать о своем бизнесе в эфире телеканала «Пятница».

На конкурсе Россельхозбанк презентовал продукты для малого и среднего бизнеса и рассказал про п акет для бизнеса «Шеф в деле», который предполагает бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, бесплатные безлимитные переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в другие банки, бесплатные переводы на счета физических лиц до 1 млн руб., бесплатное снятие наличных в кассе банка до 1 млн руб., а также комиссию в 0,4% за торговый эквайринг.

Помимо расчетно-кассового обслуживания в программе «Шеф в деле» рестораторы могут прислать видеовизитку с описанием своего ресторана и принять участие в розыгрыше дополнительных призов. Россельхозбанк и телеканал «Пятница» выберут 5 рестораторов и с каждым из них снимут специальный выпуск программы «Шеф в деле». Еще 40 призеров получат денежные подарки из призового фонда, который составляет 10 млн рублей.

«Россельхозбанк 25 лет работает с предприятиями агропромышленного комплекса и понимает их запросы. Ресторанный сегмент играет важнейшую роль в цепочке производства и потребления для сельхозпроизводителей. Мы увидели, что можем помочь участникам рынка, и создали решение, которое учтёт их реальные потребности. Независимое экспертное и бизнес-сообщество подтвердило, что мы предлагаем одни из самых комфортных условий на рынке МСП. Мы рады получить такую высокую оценку со стороны нашей целевой аудитории – собственников бизнеса», - отметил директор Департамента транзакционного бизнеса РСХБ Валерий Талалаев.

Финал ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» проводился в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» и прошел в Торгово-промышленной палате РФ. Он завершил серию отборочных мероприятий, в которых были представлены 102 программы для малого и среднего бизнеса от 31 банка из 19 регионов России. Россельхозбанк прошел в финал конкурса и выиграл в номинации экспертного совета «Выбор профессионалов».