Для жителей Иркутска открываются дополнительные рейсы S7 в июне

S7 Airlines существенно увеличит количество авиарейсов из различных городов России, включая Москву, Новосибирск, Иркутск и Владивосток, начиная с июня 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Иркутяне смогут воспользоваться дополнительными рейсами сразу по двум популярным туристическим направлениям — в Сочи и Уфу. Это позволит жителям региона путешествовать летом с большим комфортом и удобством. Из Владивостока также станут доступнее перелеты в Иркутск и Якутск благодаря увеличению частоты рейсов.

Кроме того, жители столицы получат возможность отправиться на отдых ещё быстрее и проще: прямые рейсы из Москвы откроются дополнительно в такие города, как Абакан, Сочи, Чита, Калининград, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Волгоград и Якутск.

Особое внимание компания уделяет развитию авиационного сообщения из крупнейшего сибирского транспортного узла — Новосибирска. Здесь пассажиры впервые месяца лета смогут оценить увеличенную частоту вылетов в Абакан, Сочи, Алматы, Анталию, Благовещенск, Братск, Челябинск, Читу, Калининград, Хабаровск, Красноярск, Самару, Кызыл, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Нижневартовск, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Махачкалу, Владивосток и Якутск.

По словам директора по стратегии S7 Group Игоря Веретенникова, подобные изменения связаны с глубоким изучением потребностей клиентов и направлены на повышение удобства путешествий, особенно в летний сезон.