Иркутская область вводит запрет на посещение лесов из-за пожароопасности

С 5 июня в Иркутской области вводятся ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса при третьем и выше классе пожарной опасности. Министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин подписал соответствующий приказ. Эти меры обусловлены установившейся сухой и жаркой погодой, а также введением особого противопожарного режима.

Министр отметил, что проблема лесных пожаров в Приангарье долгое время была очень острой, однако за последние пять лет их количество и площадь значительно сократились благодаря планомерной работе по охране лесов. Введение ограничений — один из аспектов этой работы.

Ограничения будут действовать на территории всех 37 лесничеств в течение 13 дней — с 5 по 17 июня 2025 года при третьем и выше классе пожарной опасности. Также запрещено проведение в лесах всех видов пожароопасных работ.