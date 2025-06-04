Общественный транспорт в День города в Иркутске будет работать до полуночи

Иркутск 7 июня отпразднует День города. В указанную дату общественный транспорт будет работать до полуночи, информирует пресс-служба мэрии.

Кроме того, изменятся маршруты движения автобусов. Например, транспорт под номерами 3, 16, 23, 49, 61р, 67, 80 при следовании от Глазковского моста в центр после Чкалова поедет по Mapaтa, Свердлова, Ленина. При движении из центра после улицы Ленина отправится по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» временно исключат.

Автобусы № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 при движении в центр города после улицы Чкалова будут двигаться по Марата, Свердлова, Ленина; из центра после улицы Карла Маркса – по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Исключат остановку «Сквер имени Кирова». Остановку «Улица Сухэ-Батора» перенесут на место существующей остановки «Художественный музей».

Автобусы № 7к, 90 при следовании из центра в направлении Глазковского моста после Ленина поедут по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Площадь графа Сперанского» временно исключат.

Автобусы № 12, 16к при движении из центра после Ленина поедут по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина. Будут исключены остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

Автобусы № 8 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова будут двигаться по Марата, Свердлова, Ленина, Желябова; из центра – после Ленина по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат.

Автобусы № 56 при движении из центра Иркутска в предместье Радищева после Ленина направят по улицам Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочая. Исключат остановки «Сквер имени Кирова» и «Художественный музей». Будут введены дополнительные остановки «Улица Сухэ-Батора» и «Цирк». При следовании в центр города транспорт после Рабочей поедет по улицам Нижняя Набережная, Сурикова, Марата, Свердлова, Ленина.

Автобусы № 48 при движении от Маратовского кольца в центр города после улицы Рабочей направят по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина, Дзержинского, Чехова. Остановку «Художественный музей» исключат.

С 21:00 транспорт будет отправляться со следующих остановочных пунктов:

троллейбусы № 3, 4, 7, 8 – с улицы Свердлова;

трамваи № 1, 3, 4, 5, 6 – от железнодорожного вокзала и центрального рынка;

автобусы № 3, 4, 4к, 6, 8, 9, 14, 16к, 22, 23, 27, 28р, 30, 32, 33, 74, 83 – с улиц Сурикова, Рабочая, Российская.

Пункт отправления автобусов № 6, 8, 14, 28р, 33 будет расположен на правой стороне улицы Сурикова (от переулка Гершевича до строения № 21) в направлении Глазковского моста; автобусов № 3, 23, 30 – на правой стороне улицы Сурикова (от строения № 21 до улицы Николая Гаврилова) в направлении Глазковского моста.

Остановка автобусов № 32 определена на правой стороне улицы Рабочей (около остановки «Фортуна»); автобусов № 4к, 9, 27 – на правой стороне улицы Рабочей (от остановки «Фортуна» в направлении Маратовского кольца).

Автобусы № 4, 16к, 22, 74, 83 начнут движение с правой стороны улицы Российской (от Степана Разина до Марата).