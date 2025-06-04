Жители Иркутской области 4 июня почувствовали землетрясение, случившееся в Монголии

Сегодня, 4 июня, на территории аймака Хувсгел в Монголии случилось землетрясение, которое почувствовали и жители трех российских регионов – Иркутской области, Республик Тыва и Бурятия, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

В Приангарье толчки в 2-3 балла почувствовали в Байкальске, в 2 балла – в Иркутске. В Бурятии жители улуса Сорок, села Орлик и поселка Монды ощутили подземные удары в 2-3 балла, села Туран – 2 балла.

Наиболее сильно землетрясение отразилось в Тыве: в селе Кунгуртуг зафиксированы толчки в 3-4 балла. В селах Чазылары и Нарын отмечалось 2-3 балла, в селах Адыр-Кежыг, Тоора-Хем, Ий – 2 балла.