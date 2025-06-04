Новый памятник появится в Иркутске: он будет посвящен известным актерам

В Иркутске установят памятник народному артисту РСФСР Виталию Венгеру и народной артистке России Наталии Королевой. Скульптурная композиция будет представлять собой фигуры актеров в образах героев Тевье и Голды, которых они совместно играли в постановке «Поминальная молитва», сообщает пресс-служба мэрии.

«Наталия Васильевна и Виталий Константинович – легенды театрального Иркутска. Имена этих деятелей искусства, мастеров сцены, педагогов навсегда вписаны в историю не только нашего драмтеатра, но и в театральную летопись города и всей страны. Их яркий дуэт в «Поминальной молитве» по произведению Григория Горина навсегда останется в памяти тысяч зрителей, смотревших замечательную постановку», – прокомментировал директор Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова Анатолий Стрельцов.

Объект разместят вблизи Дома актера и камерной сцены театра, которая носит имя народной артистки России Н. В. Королевой.