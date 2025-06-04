Экс-губернатор Иркутской области Левченко снова собрался стать главой региона

В Иркутской области 14 сентября 2025 года состоятся губернаторские выборы в связи с окончание срока полномочий действующего руководителя субъекта. Накануне стало известно, что в рамках данной кампании представить партию КПРФ может Сергей Левченко, который уже занимал пост губернатора Приангарья в период со 2 октября 2015 года по 12 декабря 2019 года.

Его кандидатура была выдвинута и единогласно поддержана на очередном заседании бюро комитета Иркутского областного отделения КПРФ. Окончательное решение по кандидатам будет принято в рамках отчетно-выборного съезда КПРФ, который намечен на 4-5 июля.

Напомним, что на выборы губернатора Иркутской области также собирается действующий глава региона Игорь Кобзев: данное решение было поддержано президентом России Владимиром Путиным, о чем последний сообщил во время личной встречи с Кобзевым.