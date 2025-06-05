Дерипаска: Время покупать валюту

Минфин РФ с 6 июня по 4 июля уменьшит объем покупки валюты/золота до 1,5 млрд руб. в день, говорится в сообщении министерства. Однако предприниматель Олег Дерипаска считает, что сейчас настало время для покупки валюты.

«Мне кажется, что пора покупать валюту в удвоенном темпе…», — отметил Дерипаска в своем телеграм-канале.

Напомним, что рубль продолжает укрепляться уже шесть месяцев. В мае его курс относительно доллара вырос на 4%, против юаня — на 3%, а евро потерял около 3% по отношению к рублю. С начала года иностранные валюты обвалились к рублю на 25-30%.

Аналогичная ситуация по длительному укреплению рубля наблюдалась в 2022 году, когда в феврале курс доллара резко вырос до уровня выше 120 рублей из-за геополитической обстановки. Однако спустя месяц он снизился до 100 рублей, а потом до 50, продолжая падать в течение шести месяцев и потеряв около 60% от своего пика.



Эксперты Банка России называют пять причин укрепления рубля:



1. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП): Высокие процентные ставки замедлили потребительское кредитование, снизив спрос на импортные товары, такие как электроника и автомобили, что привело к сокращению импорта. Carry trade также способствовал росту спроса на рубль.

2. Сезонные факторы: В начале года активность импортеров традиционно низка, что усилилось из-за китайского Нового года. В это время экспорт обычно растет.

3. Снижение риск-премии: Геополитическая деэскалация и начало переговоров по урегулированию украинского конфликта уменьшили риск-премию.

4. Увеличение валютной выручки: Сокращение временных задержек в получении экспортной выручки увеличило предложение валюты у экспортеров.

5. Перенос спроса на автомобили: В 2024 году автодилеры накопили запасы техники в ожидании повышения утильсбора и инфраструктурного строительства, что сократило импорт в 2025 году.



Аналитики ЦБ подчеркивают, что влияние ДКП на курс будет сохраняться, пока поддерживается ее текущая жесткость. Под жесткой политикой понимается не просто высокая процентная ставка, а именно высокая реальная ставка, то есть с учетом уровня инфляции.